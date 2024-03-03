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В Одесі в лікарні померла жінка, постраждала від атаки дрона 23 лютого

Фото: в Одесі в лікарні померла жінка (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В одеській лікарні сьогодні загинула жінка, що була поранена під час російської атаки на місто 23 лютого. Одеситці був 61 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 року сьогодні, на жаль, померла у лікарні", - повідомив Кіпер.

Він повідомив, що весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

Атака дронами по Одесі ввечері 23 лютого

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Місцева влада згодом повідомила про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, вони були у тяжкому стані. Пізніше стало відомо про жертву.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на місці працюють усі відповідні служби. Крім того, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" чиновник розповів про стан постраждалих внаслідок чергової атаки росіян по місту. За словами чиновника, троє поранених у важкому стані.Більш детально про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.

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