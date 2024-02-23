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Через удар "Шахеда" по будинку в Одесі є загиблий

Одеса, П'ятниця 23 лютого 2024 23:54
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Через удар "Шахеда" по будинку в Одесі є загиблий Фото: в Одесі вже є жертва через російський удар "Шахедами" по житловому будинку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі внаслідок влучання російського ударного дрона типу "Шахед" по житловому будинку вже відомо про одну загиблу людину. Рятувальна та пошувока операція на місці триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Чиновник зазначив, що тіло чоловіка наразі деблокують співробітники екстренних та рятувальних служб.

"Внаслідок російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Перед тим стало відомо про те, що надзвичайники дістали з-під завалів ще одну постраждалу, після чого жінку у важкому стані госпіталізували. До цього було відомо про двох постраждалих.

Чиновник додав, що врятована жінка пробула під завалами близько двох годин.

Оновлено о 00:37

В Одеській міськраді уточнили, що внаслідок атаки "Шахедів" було зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі міста.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло одного загиблого. Троє постраждалих доставлені в одну з міських лікарень", - йдеться в заяві.

Через удар &quot;Шахеда&quot; по будинку в Одесі є загиблий

Мер Одеси Геннадій Труханов на місці події (фото: t.me/odesacityofficial)

Атака дронами по Одесі ввечері 23 лютого

Раніше повідомлялося, що близько пів на одинадцяту вечора російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Місцева влада згодом повідомила про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, вони були у тяжкому стані.

Глава ОВА розповів, що на місці працюють усі відповідні служби.

Додамо, що одеські ЗМІ опублікували відео з пожежею в Одесі.

Зазначимо, що це вже друга поспіль повітряна атака інтервентів по Одесі, зокрема з використанням ударних безпілотників. Тоді загинули три людини у місті. Більш детально про наслідки вчорашнього удару противника - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса Атака дронів
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