RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе в больнице погибла женщина, пострадавшая от атаки дрона 23 февраля

Фото: в Одессе в больнице погибла женщина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В одесской больнице сегодня погибла женщина, раненная во время российской атаки на город 23 февраля. Одесситке был 61 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Женщина, которая пострадала в результате предварительной российской дроновой атаки 23 февраля 2024 года сегодня, к сожалению, скончалась в больнице", - сообщил Кипер.

Он сообщил, что весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым - критическим, оно находилось в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.

Атака дронами по Одессе вечером 23 февраля

Ранее сообщалось, что российские кафиры ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе. Местные власти впоследствии сообщили о по меньшей мере двух пострадавших в результате вражеской атаки, они были в тяжелом состоянии. Позже стало известно о жертве.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на месте работают все соответствующие службы. Кроме того, в эфире национального телемарафона "Единые новости" чиновник рассказал о состоянии пострадавших в результате очередной атаки россиян по городу. По словам чиновника, трое раненых в тяжелом состоянии.

Более подробно о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины