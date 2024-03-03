В Одессе в больнице погибла женщина, пострадавшая от атаки дрона 23 февраля

"Женщина, которая пострадала в результате предварительной российской дроновой атаки 23 февраля 2024 года сегодня, к сожалению, скончалась в больнице", - сообщил Кипер.

Он сообщил, что весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым - критическим, оно находилось в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.

Атака дронами по Одессе вечером 23 февраля

Ранее сообщалось, что российские кафиры ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе. Местные власти впоследствии сообщили о по меньшей мере двух пострадавших в результате вражеской атаки, они были в тяжелом состоянии. Позже стало известно о жертве.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на месте работают все соответствующие службы. Кроме того, в эфире национального телемарафона "Единые новости" чиновник рассказал о состоянии пострадавших в результате очередной атаки россиян по городу. По словам чиновника, трое раненых в тяжелом состоянии.

Более подробно о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.