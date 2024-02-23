Потрощена багатоповерхівка, пожежа і жертви: наслідки ударів "Шахедів" по Дніпру і Одесі

Російські загарбники вчергове завдали повітряних ударів по Україні у ніч проти 23 лютого із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння. Сигнали тривоги лунали у кількох областях, працювала ППО по відбиттю атаки, проте були влучання в Одесі та Дніпрі по цивільних об'єктах, є загиблі.

Що відомо про наслідки атаки "Шахедів" по цих містах - у матеріалі РБК-Україна .

У матеріалі використані публікації з Telegram Сил оборони півдня України, командування Повітряних сил Збройних сил України, Facebook Генерального штабу ЗСУ, Facebook ДСНС, Telegram начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера і голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Вибухи в Одесі та Дніпрі

У четвер пізно ввечері у Повітряних силах закликали жителів Одеси та Ізмаїла терміново йти в укриття через фіксацію пусків з Чорного моря у напрямку південних областей ракет Х-22 з кількох російських літаків Ту-22м3, які раніше вилітали з аеродрому "Енгельс". А про загрозу атак "Шахедів" військові попереджали ще близько 22:00, які також з акваторії Чорного моря летіли в напрямку Одеської області. Зокрема, в районі міста був зафіксований ворожий безпілотник.

Місцева влада також нагадала про правила інформ-тиші та закликала пройти до безпечних місць та бути там до відбою повітряної тривоги. Приблизно о 23:00 стало відомо про вибух в районі міста Одеса.

Зазначимо, що о пів на дванадцяту ночі у ПС заявили про рух "Шахедів" в небі над Україною. Дрони противника, зокрема, летіли у напрямку Дніпропетровської області та Дніпра.

У місті вибухи пролунали о 00:43, а повторні було чути у передмісті Дніпра близько 01:36.

Наслідки

Як повідомив після опівночі очільник ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки "Шахедами" в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Чиновник додав, що була інформація про постраждалих людей, та розповів про роботу екстрених служб на місці.

Згодом в Силах оборони півдня України розповіли, що ворог атакував Одеську область "Шахедами" та ракетами типу Х-31П і Х-22, які запускав з тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря. Військові зазначили, що ракети противника втратили бойову спроможність в повітрі. У зоні відповідальності СО півдня України було збито 9 дронів-камікадзе.

"Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала",- додали військові.

Спочатку було відомо про тіло одного загиблого, якого виявили під час ліквідації пожежі. Також була інформація про те, що всередині могли ще перебувати люди.

Вже вранці стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох людей. Так, тіла ще двох дістали з-під завалів. Пошукову операцію припинили.

У ДСНС о 07:53 заявили, що в Одесі пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м. Надзвичайники констатували, що в ході пошуково-рятувальних робіт на місці ворожої атаки виявлено тіла 3 осіб, і роботи завершено.

В Дніпрі місцева влада спочатку повідомила, що через влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку було чотири постраждалих.

Проте пізніше, вже вранці, в ОВА розповіли про збільшення кількості травмованих і постраждалих до восьми людей. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Як додав згодом начальник ОВА, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.

"З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Їх стан розцінений як середньої тяжкості. А решта лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в його повідомленні.

Чим атакували росіяни та робота ППО

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, війська РФ у ніч проти 23 лютого атакували територію України ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.

Загалом противник запустив по Україні 31 "Шахед", з яких 23 були збиті ППО ЗСУ.

Крім дронів-камікадзе, ворог атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", - передали захисники неба.

Як уточнював голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в небі над регіоном вночі збили 5 ударних безпілотників: по два - у Синельниківському та Дніпровському районах, і ще один - у Новомосковському.

Минула повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, добою раніше, у ніч проти 22 лютого, російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 8 БпЛА ворога в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.