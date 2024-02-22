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З Одеси до Кишинева запустять аеротрансфер: графік та вартість проїзду

Фото: в Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні в Одесі було в тестовому режимі запущено аеротрансфер до аеропорту Кишинів, що у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

Як розповіли у відомстві, перші регулярні рейси планують запустити вже з 1 березня. Вартість поїздки буде 800 гривень.Знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

Розклад відправлення:

  • 08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів;
  • 19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна).

Орієнтовно, у дорозі пасажири будуть знаходитись 4 години, це час разом із проходженням всіх митних процедур.

 

Фото: в Україні запрацює аеротрансфер Одеса-Кишинів (t.me/odeskaODA)

Електронна черга на кордоні

Нагадаємо, з травня 2023 року в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Пізніше в Україні збільшили перелік пунктів пропуску, де доступна послуга "єЧерга" для автобусів.

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ОдесаКишиневАеропорт