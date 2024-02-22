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Из Одессы в Кишинев запустят аэротрансфер: график и стоимость проезда

Фото: в Украине заработает аэротрансфер Одесса-Кишинев (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Одессе был в тестовом режиме запущен аэротрансфер в аэропорт Кишинев Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Одесскую ОВА.

Как сообщили в ведомстве, первые регулярные рейсы планируют запустить уже с 1 марта. Стоимость поездки будет 800 гривен. Скидка в 50% для военных и членов их семей (супруга/муж, дети), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.

Расписание отправления:

  • 08:00 Одесса (автостанция Старосенная) – аэропорт Кишинев;
  • 19:00 аэропорт Кишинев – Одесса (автостанция Старосенная).

Ориентировочно в пути пассажиры будут находиться 4 часа, это время вместе с прохождением всех таможенных процедур.

 

Фото: в Украине заработает аэротрансфер Одесса-Кишинев (t.me/odeskaODA)

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "Евчера". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "Евчера" для автобусов.

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ОдессаКишиневАэропорт