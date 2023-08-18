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"єЧерга" для автобусів: послугу тестуватимуть у семи пунктах пропуску

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 13:16
"єЧерга" для автобусів: послугу тестуватимуть у семи пунктах пропуску Фото: послугу "єЧерга" для автобусів тестуватимуть у семи пунктах пропуску (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні збільшили перелік пунктів пропуску, де тестуватиметься послуги "єЧерга" для автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону. Окрім пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

  • Краківець - Корчова (Львівська область);
  • Шегині - Медика (Львівська область);
  • Порубне - Сірет (Чернівецька область);
  • Мамалига - Крива (Чернівецька область);
  • Чоп - Захонь (Закарпатська область).

Як повідомляється, у Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з 21 серпня, у Закарпатській - з 23 серпня.

&quot;єЧерга&quot; для автобусів: послугу тестуватимуть у семи пунктах пропуску

Електронна черга на кордоні

Як повідомлялося, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

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