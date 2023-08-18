"єЧерга" для автобусів: послугу тестуватимуть у семи пунктах пропуску

Йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону. Окрім пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

Як повідомляється, у Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з 21 серпня, у Закарпатській - з 23 серпня.

Електронна черга на кордоні

Як повідомлялося, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

1 серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".