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Електронну чергу на кордоні введуть на 16 пунктах пропуску: названа дата

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Львівська область, Середа 03 травня 2023 11:42
Електронну чергу на кордоні введуть на 16 пунктах пропуску: названа дата Фото: електронну чергу на кордоні введуть на 16 пунктах пропуску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед яких і ті, що розташовані у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОВА.

"Найближчим часом на 16 найбільш критичних та завантажених пунктах пропуску з країнами ЄС та Молдовою впровадять систему онлайн-бронювання перетину кордону - "єЧергу". Технологія запрацює і на Львівщині - на пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець, Шегині", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що реєстрація водіїв в електронній черзі розпочнеться з 8 травня, до кінця місяця "єЧерга" працюватиме в тестовому режимі.

До слова, електронна черга - безплатний сервіс. Реєстрація здійснюватиметься заздалегідь в будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо на пункті пропуску.

Сповіщення про наближення черги надходять в електронний кабінет та у вигляді СМС та телефонних дзвінків.

Зареєструватись водії зможуть за посиланням, а стежити за проходженням черги у відкритому режимі - на сайті системи.

Важливо. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Нагадаємо, нещодавно Україна запустила "єЧергу" на кордоні з Польщею.

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