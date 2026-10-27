В Одесі кількість квартир на продаж зросла на 32%, а в Києві скоротилася

У Києві поменшало великих квартир

У столиці кількість оголошень про продаж житла за місяць скоротилася на 2%. Водночас пропозиція квартир для оренди зростає.

Одне з можливих пояснень - частина власників, які виїжджають із Києва, вирішує здавати житло, а не продавати. Водночас кількість оголошень про продаж може зменшуватися й через те, що квартири знаходять покупців.

"Здати квартиру й продати її - різні рішення для людини, яка переїжджає. Тому зростання пропозиції оренди в Києві на тлі скорочення продажу може свідчити, що частина власників поки не готова продавати своє житло", - пояснила керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

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Найбільше за рік у Києві скоротилася кількість оголошень про продаж квартир із чотирма й більше кімнатами - на 18%. Пропозиція трикімнатних квартир зменшилася на 9%, двокімнатних - на 4%.

Водночас однокімнатних квартир побільшало на 4%. Нині на них припадає понад третина оголошень про продаж у столиці.

В Івано-Франківську пропозиція впала

В Івано-Франківську за рік кількість оголошень про продаж квартир скоротилася на 27%. Двокімнатних квартир стало менше на 32%, трикімнатних - на 33%. За останній місяць пропозиція, навпаки, зросла на 4%.

У ЛУН зазначають, що для оцінки ситуації важливо враховувати тривалішу динаміку. Нині кількість оголошень у Києві та Івано-Франківську повертається до рівня 2024 року, тоді як минулорічне зростання було нетиповим.

Зміни в пропозиції відбуваються на тлі різної динаміки цін. У Києві середня ціна однокімнатної квартири за рік майже не змінилася, а двокімнатної знизилася на 6% - до 98 800 доларів. В Івано-Франківську однокімнатні квартири подорожчали на 24% - до 48 900 доларів, двокімнатні - на 19%, до 68 400 доларів.

В Одесі оголошень побільшало

В Одесі за рік кількість оголошень про продаж квартир зросла на 32%, а за останній місяць - на 2%.

Пропозиція збільшилася в усіх категоріях: двокімнатних квартир стало більше на 36%, однокімнатних - на 33%, трикімнатних - на 23%. Це може бути пов’язано як із рішенням власників продати житло після переїзду, так і з тим, що квартири довше чекають на покупців.

В інших містах річні зміни були помірнішими: у Львові кількість оголошень зросла на 8%, у Дніпрі - на 5%, в Ужгороді - на 4%.

За даними ЛУН, за останній місяць кількість оголошень про продаж квартир у Києві зменшилася на 2%, тоді як в Івано-Франківську зросла на 4%.