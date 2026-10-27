В Одессе количество квартир на продажу выросло на 32%, а в Киеве сократилось

В Киеве стало меньше квартир

В столице количество объявлений о продаже жилья за месяц сократилось на 2%. В то же время, предложение квартир для аренды растет.

Одно из возможных объяснений - часть выезжающих из Киева владельцев решает сдавать жилье, а не продавать. В то же время, количество объявлений о продаже может уменьшаться и из-за того, что квартиры находят покупателей.

"Сдать квартиру и продать ее - разные решения для переезжающего человека. Поэтому рост предложения аренды в Киеве на фоне сокращения продаж может свидетельствовать, что часть собственников пока не готова продавать свое жилье", - пояснила руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

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Больше всего за год в Киеве сократилось количество объявлений о продаже квартир с четырьмя и более комнатами - на 18%. Предложение трехкомнатных квартир уменьшилось на 9%, двухкомнатных - на 4%.

Однокомнатных квартир увеличилось на 4%. В настоящее время на них приходится более трети объявлений о продаже в столице.

В Ивано-Франковске предложение упало

В Ивано-Франковске за год количество объявлений о продаже квартир сократилось на 27%. Двухкомнатных квартир стало меньше на 32%, трехкомнатных - на 33%. За последний месяц предложение, напротив, выросло на 4%.

В ЛУН отмечают, что для оценки ситуации важно учитывать более продолжительную динамику. Сейчас количество объявлений в Киеве и Ивано-Франковске возвращается к уровню 2024 года, тогда как рост прошлого года был нетипичным.

Изменения в предложении происходят на фоне разной динамики цен. В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры за год почти не изменилась, а двухкомнатная снизилась на 6% - до 98 800 долларов.

В Ивано-Франковске однокомнатные квартиры подорожали на 24% - до 48 900 долларов, двухкомнатные - на 19%, до 68 400 долларов.

В Одессе объявлений стало больше

В Одессе за год количество объявлений о продаже квартир выросло на 32%, а за последний месяц - на 2%.

Предложение увеличилось во всех категориях: двухкомнатных квартир стало больше на 36%, однокомнатных - на 33%, трехкомнатных - на 23%. Это может быть связано как с решением владельцев продать жилье после переезда, так и с тем, что квартиры дольше ждут покупателей.

В других городах годовые изменения были более умеренными: во Львове количество объявлений выросло на 8%, в Днепре - на 5%, в Ужгороде - на 4%.

По данным ЛУН, за последний месяц количество объявлений о продаже квартир в Киеве уменьшилось на 2%, тогда как в Ивано-Франковске выросло на 4%.