В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК: затримано двох учасників

В Одесі група людей закидала камінням будівлю районного ТЦК та СП, куди доставили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку. Поліція затримала двох найактивніших учасників інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
За даними поліції, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Пересипському районі Одеси доставили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
На його підтримку до адміністративної будівлі ТЦК та СП прийшла група людей. Вони почали жбурляти каміння у двір та будівлю військкомату.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Двох найактивніших учасників затримали та доставили до відділу поліції.
За хуліганство передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП повідомили "Суспільному", що 20 жовтня під час оповіщення у Пересипському районі Одеси військовослужбовці разом із поліцейськими виявили чоловіка, який, за даними системи "Оберіг", перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.
Його доставили до районного ТЦК та СП, де він пройшов військово-лікарську комісію. Чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували.
Увечері біля установи зібралася група цивільних. У ТЦК їхні дії назвали спробою провокації та перешкоджання роботі установи. Працівники центру викликали поліцію.
За інформацією ТЦК, наразі ситуація під контролем, порушень немає, а військовозобов'язаний діє відповідно до законодавства.
Нагадаємо, раніше в Одесі водій поранив військовослужбовця ТЦК та СП у шию "предметом, схожим на ніж", а потім спробував наїхати на нього автомобілем.
19 жовтня у центрі Києва пролунала стрілянина. Пізніше стало відомо, що чоловік, якого доставили до ТЦК у Печерському районі, дістав зброю та відкрив вогонь.
На цьому тлі в мережі розповсюдили відео зі скупченням поліції навколо будівлі ТЦК.