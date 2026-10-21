В Одесі водій поранив військового ТЦК ножем і намагався збити його

В Одесі водій поранив військовослужбовця ТЦК та СП у шию "предметом, схожим на ніж", а потім спробував наїхати на нього автомобілем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Одеський центр комплектування ".

Інцидент стався 20 жовтня на блокпосту, де працювала спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та поліцейських.

За інформацією обласного ТЦК, водій одного з автомобілів намагався втекти та створив аварійну ситуацію. Після зупинки транспортного засобу під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Під час встановлення його особи водій почав чинити активний опір.

"Він чинив активний опір, завдав військовослужбовцю поранення в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж, після чого здійснив спробу наїзду на нього транспортним засобом", - повідомили в ТЦК.

Пораненого військовослужбовця доставили до медичного заклвіка затримали на місці події. аду, де йому надали необхідну допомогу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці розпочали слідство, під час якого мають надати правову кваліфікацію діям затриманого та вирішити питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

В Одеському обласному ТЦК наголосили, що насильство щодо військовослужбовців під час виконання службових обов'язків є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно із законом.