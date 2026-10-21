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В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: задержаны два участника

13:56 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК (пресс-служба Нацполиции)

В Одессе группа людей забросала камнями здание районного ТЦК и СП, куда доставили находившегося в розыске военнообязанного. Полиция задержала двух самых активных участников инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

По данным полиции, в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Пересыпском районе Одессы доставили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

В его поддержку к административному зданию ТЦК и СП пришла группа людей. Они начали швырять камни во двор и здание военкомата.

Полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса. Двое самых активных участников были задержаны и доставлены в отдел полиции.

За хулиганство предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП сообщили "Суспільному", что 20 октября во время оповещения в Пересыпском районе Одессы военнослужащие вместе с полицейскими обнаружили мужчину, который, по данным системы "Оберіг", находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.

Его доставили в районный ТЦК и СП, где он прошел военно-врачебную комиссию. Мужчину сочли годным к службе и мобилизовали.

Вечером у учреждения собралась группа гражданских. В ТЦК их действия были названы попыткой провокации и препятствования работе учреждения. Сотрудники центра вызвали полицию.

По информации ТЦК, ситуация под контролем, нарушений нет, а военнообязанный действует в соответствии с законодательством.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, ранее в Одессе водитель ранил военнослужащего ТЦК и СП в шею "предметом, похожим на нож", а затем попытался наехать на него на автомобиле.

19 октября в центре Киева раздалась стрельба. Позже стало известно, что мужчина, доставленный в ТЦК в Печерском районе, достал оружие и открыл огонь.

На этом фоне в сети распространили видео со скоплением полиции вокруг здания ТЦК.

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