В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: задержаны два участника

По данным полиции, в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Пересыпском районе Одессы доставили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

В его поддержку к административному зданию ТЦК и СП пришла группа людей. Они начали швырять камни во двор и здание военкомата.

Полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса. Двое самых активных участников были задержаны и доставлены в отдел полиции.

За хулиганство предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП сообщили "Суспільному", что 20 октября во время оповещения в Пересыпском районе Одессы военнослужащие вместе с полицейскими обнаружили мужчину, который, по данным системы "Оберіг", находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.

Его доставили в районный ТЦК и СП, где он прошел военно-врачебную комиссию. Мужчину сочли годным к службе и мобилизовали.

Вечером у учреждения собралась группа гражданских. В ТЦК их действия были названы попыткой провокации и препятствования работе учреждения. Сотрудники центра вызвали полицию.

По информации ТЦК, ситуация под контролем, нарушений нет, а военнообязанный действует в соответствии с законодательством.