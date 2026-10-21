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В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК: затримано двох учасників

13:56 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК: затримано двох учасників Ілюстративне фото: в Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК (пресслужба Нацполіції)
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В Одесі група людей закидала камінням будівлю районного ТЦК та СП, куди доставили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку. Поліція затримала двох найактивніших учасників інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

За даними поліції, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Пересипському районі Одеси доставили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

На його підтримку до адміністративної будівлі ТЦК та СП прийшла група людей. Вони почали жбурляти каміння у двір та будівлю військкомату.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Двох найактивніших учасників затримали та доставили до відділу поліції.

За хуліганство передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП повідомили "Суспільному", що 20 жовтня під час оповіщення у Пересипському районі Одеси військовослужбовці разом із поліцейськими виявили чоловіка, який, за даними системи "Оберіг", перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Його доставили до районного ТЦК та СП, де він пройшов військово-лікарську комісію. Чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували.

Увечері біля установи зібралася група цивільних. У ТЦК їхні дії назвали спробою провокації та перешкоджання роботі установи. Працівники центру викликали поліцію.

За інформацією ТЦК, наразі ситуація під контролем, порушень немає, а військовозобов'язаний діє відповідно до законодавства.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, раніше в Одесі водій поранив військовослужбовця ТЦК та СП у шию "предметом, схожим на ніж", а потім спробував наїхати на нього автомобілем.

19 жовтня у центрі Києва пролунала стрілянина. Пізніше стало відомо, що чоловік, якого доставили до ТЦК у Печерському районі, дістав зброю та відкрив вогонь.

На цьому тлі в мережі розповсюдили відео зі скупченням поліції навколо будівлі ТЦК.

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