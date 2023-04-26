В Одесі горіла житлова багатоповерхівка: є загиблі

В Одесі сьогодні, 26 квітня, розпочалася пожежа у житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок інциденту двоє людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.
За інформацією рятувальників, сьогодні вранці загорілася багатоповерхівка в Малиновському районі Одеси. Пожежа почалася у квартирі на першому поверсі.
Фото: діти, яких врятували після пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Співробітники ДСНС врятували із задимленої сусідньої квартири трьох дітей 2012, 2019 та 2020 років народження. З ними працювали психологи.
"З верхніх поверхів житлового будинку евакуйовано 7 осіб, з них 5 дітей. Також виявлено тіла 2-х загиблих громадян, 1990 та 1993 років народження", - додають рятувальники.
Пожежники ліквідували вогонь о 9:34. За попередніми даними, причиною займання стала необережність під час куріння. У рятувальній операції брали участь 28 осіб та шість одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 квітня в Києві сталася пожежа на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка.
Також ми писали, що у Дніпрі кілька тижнів тому пожежа почалася на території колонії.
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