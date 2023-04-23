У Києві на проспекті Лобановського сталася пожежа

У неділю, 23 квітня, у Києві сталася пожежа на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

За його словами, сталося загоряння очерету на площі 500 м.кв.

"Пожежу на відкритій території в Солом'янському районі столиці ліквідували", - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні на Бориспільському шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух у напрямку столиці був утруднений.

Крім того, у Києві на Повітрофлотському проспекті до кінця травня обмежили рух транспорту.

Додамо, що в Києві нещодавно через аварію на водопровідній мережі було утруднено рух бульваром Миколи Міхновського.

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