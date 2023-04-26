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В Одессе горела жилая многоэтажка: есть погибшие

Фото: в Одессе горела жилая многоэтажка (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 26 апреля, начался пожар в жилом многоэтажном доме. В результате инцидента два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По информации спасателей, сегодня утром загорелась многоэтажка в Малиновском районе Одессы. Пожар начался в квартире на первом этаже.

Фото: дети, которых спасли после пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сотрудники ГСЧС спасли из задымленной соседней квартиры трех детей 2012, 2019 и 2020 года рождения. С ними работали психологи.

"С верхних этажей жилого дома эвакуированы 7 человек, из них 5 детей. Также обнаружены тела 2-х погибших граждан, 1990 и 1993 года рождения", - добавляют спасатели.

Пожарные ликвидировали огонь в 9:34. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожность во время курения. В спасательной операции участвовали 28 человек и шесть единиц спецтехники.

Напомним, ранее стало известно, что 23 апреля в Киеве произошел пожар на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка.

Также мы писали, что в Днепре несколько недель назад пожар начался на территории колонии.

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ОдессаГСЧСПожар