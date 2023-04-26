В Одессе горела жилая многоэтажка: есть погибшие

По информации спасателей, сегодня утром загорелась многоэтажка в Малиновском районе Одессы. Пожар начался в квартире на первом этаже.

Фото: дети, которых спасли после пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сотрудники ГСЧС спасли из задымленной соседней квартиры трех детей 2012, 2019 и 2020 года рождения. С ними работали психологи.

"С верхних этажей жилого дома эвакуированы 7 человек, из них 5 детей. Также обнаружены тела 2-х погибших граждан, 1990 и 1993 года рождения", - добавляют спасатели.

Пожарные ликвидировали огонь в 9:34. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожность во время курения. В спасательной операции участвовали 28 человек и шесть единиц спецтехники.