UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі другий день поспіль не ходитимуть трамваї та тролейбуси: названо причину

Фото: електротранспорт Одеси не ходитиме 29 січня (facebook.com/kp.oget)
Автор: Константин Широкун

В Одесі сьогодні, 29 січня, не ходитимуть трамваї та тролейбуси через суттєво обмежені ліміти електроенергії, які виділені на регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Одесміськелектротранс".

"На превеликий жаль, у ці вихідні ми з вами не зустрінемось - виділених лімітів не вистачає, щоб ми вийшли на лінію", - йдеться у повідомленні комунального підприємства.

У зв'язку із суттєвим дефіцитом електроенергії у мережі, яке викликане масованими ракетними ударами окупантів, електротранспорт Одеси також не виходив на маршрути і вчора, 28 січня.

Раніше повідомлялося, що ситуація з енергопостачанням на Одещині залишається дуже важкою. Тимчасово ситуація покращиться у південних та північних районах області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли Одеса та область зможуть повернутися до графіків відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса