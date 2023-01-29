RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе второй день подряд не будут ходить трамваи и троллейбусы: названа причина

Фото: электротранспорт Одессы не будет ходить 29 января (facebook.com/kp.oget)
Автор: Константин Широкун

В Одессе сегодня, 29 января, не будут ходить трамваи и троллейбусы из-за существенно ограниченных лимитов электроэнергии, которые выделены на регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Одесгорэлектротранс".

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся - выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

В связи с существенным дефицитов электроэнергии в сети, которое вызвано массированными ракетными ударами оккупантов, электротранспорт Одессы также не выходил на маршруты и вчера, 28 января.

Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается очень тяжелой. Временно ситуация улучшится в южных и северных районах области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, когда Одесса и область смогут вернуться к графикам отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса