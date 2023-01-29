В Одессе второй день подряд не будут ходить трамваи и троллейбусы: названа причина

В Одессе сегодня, 29 января, не будут ходить трамваи и троллейбусы из-за существенно ограниченных лимитов электроэнергии, которые выделены на регион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Одесгорэлектротранс".
"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся - выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию", - говорится в сообщении коммунального предприятия.
В связи с существенным дефицитов электроэнергии в сети, которое вызвано массированными ракетными ударами оккупантов, электротранспорт Одессы также не выходил на маршруты и вчера, 28 января.
Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается очень тяжелой. Временно ситуация улучшится в южных и северных районах области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, когда Одесса и область смогут вернуться к графикам отключения света.
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