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В Одесі другий день поспіль не ходитимуть трамваї та тролейбуси: названо причину

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Одеса, Неділя 29 січня 2023 02:16
В Одесі другий день поспіль не ходитимуть трамваї та тролейбуси: названо причину Фото: електротранспорт Одеси не ходитиме 29 січня (facebook.com/kp.oget)
Автор: Константин Широкун

В Одесі сьогодні, 29 січня, не ходитимуть трамваї та тролейбуси через суттєво обмежені ліміти електроенергії, які виділені на регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Одесміськелектротранс".

"На превеликий жаль, у ці вихідні ми з вами не зустрінемось - виділених лімітів не вистачає, щоб ми вийшли на лінію", - йдеться у повідомленні комунального підприємства.

У зв'язку із суттєвим дефіцитом електроенергії у мережі, яке викликане масованими ракетними ударами окупантів, електротранспорт Одеси також не виходив на маршрути і вчора, 28 січня.

Раніше повідомлялося, що ситуація з енергопостачанням на Одещині залишається дуже важкою. Тимчасово ситуація покращиться у південних та північних районах області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли Одеса та область зможуть повернутися до графіків відключення світла.

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