В Одесі другий день поспіль не ходитимуть трамваї та тролейбуси: названо причину

В Одесі сьогодні, 29 січня, не ходитимуть трамваї та тролейбуси через суттєво обмежені ліміти електроенергії, які виділені на регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Одесміськелектротранс".

"На превеликий жаль, у ці вихідні ми з вами не зустрінемось - виділених лімітів не вистачає, щоб ми вийшли на лінію", - йдеться у повідомленні комунального підприємства. У зв'язку із суттєвим дефіцитом електроенергії у мережі, яке викликане масованими ракетними ударами окупантів, електротранспорт Одеси також не виходив на маршрути і вчора, 28 січня.