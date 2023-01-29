В Одесі другий день поспіль не ходитимуть трамваї та тролейбуси: названо причину
В Одесі сьогодні, 29 січня, не ходитимуть трамваї та тролейбуси через суттєво обмежені ліміти електроенергії, які виділені на регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Одесміськелектротранс".
"На превеликий жаль, у ці вихідні ми з вами не зустрінемось - виділених лімітів не вистачає, щоб ми вийшли на лінію", - йдеться у повідомленні комунального підприємства.
У зв'язку із суттєвим дефіцитом електроенергії у мережі, яке викликане масованими ракетними ударами окупантів, електротранспорт Одеси також не виходив на маршрути і вчора, 28 січня.
Раніше повідомлялося, що ситуація з енергопостачанням на Одещині залишається дуже важкою. Тимчасово ситуація покращиться у південних та північних районах області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли Одеса та область зможуть повернутися до графіків відключення світла.
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