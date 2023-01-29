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В Одессе второй день подряд не будут ходить трамваи и троллейбусы: названа причина

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Одесса, Воскресенье 29 января 2023 02:16
В Одессе второй день подряд не будут ходить трамваи и троллейбусы: названа причина Фото: электротранспорт Одессы не будет ходить 29 января (facebook.com/kp.oget)
Автор: Константин Широкун

В Одессе сегодня, 29 января, не будут ходить трамваи и троллейбусы из-за существенно ограниченных лимитов электроэнергии, которые выделены на регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Одесгорэлектротранс".

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся - выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

В связи с существенным дефицитов электроэнергии в сети, которое вызвано массированными ракетными ударами оккупантов, электротранспорт Одессы также не выходил на маршруты и вчера, 28 января.

Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается очень тяжелой. Временно ситуация улучшится в южных и северных районах области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, когда Одесса и область смогут вернуться к графикам отключения света.

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