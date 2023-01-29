В Одессе второй день подряд не будут ходить трамваи и троллейбусы: названа причина

В Одессе сегодня, 29 января, не будут ходить трамваи и троллейбусы из-за существенно ограниченных лимитов электроэнергии, которые выделены на регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Одесгорэлектротранс".

"К большому сожалению, в эти выходные мы с вами не встретимся - выделенных лимитов не хватает, чтобы мы вышли на линию", - говорится в сообщении коммунального предприятия. В связи с существенным дефицитов электроэнергии в сети, которое вызвано массированными ракетными ударами оккупантов, электротранспорт Одессы также не выходил на маршруты и вчера, 28 января.