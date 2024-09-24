В Одесі демонтують пам'ятники Пушкіну, Горькому та Висоцькому: міськрада показала список

Раніше Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, розповів, що міськрада надіслала відповідний лист до ЮНЕСКО щодо планів демонтувати пам'ятник Олександру Пушкіну, оскільки він знаходиться під охороною організації.

Раніше ми повідомляли, що Верховна рада затвердила список населених пунктів, які будуть перейменовані.

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