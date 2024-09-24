В Одесі демонтують пам'ятники Пушкіну, Горькому та Висоцькому: міськрада показала список

В Одесі планують знести 19 архітектурних пам'яток найближчим часом. Серед них є ті, що містять російську символіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міськраду.
Відповідний список був опублікований на сайті міськради.
Згідно із документами, замовниками демонтажу було призначено Управління капітального будівництва Одеської міськради. Контролювати знесення має перший заступник міського голови Олександр Філатов.
Зазначається, що знесення планується відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" й розпорядженні голови Одеської ОВА "Про демонтаж (вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики в Одеській області".
План демонтажу буде розглянутий 26 вересня 2024 року.
Таким чином, знести планують:
Раніше Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, розповів, що міськрада надіслала відповідний лист до ЮНЕСКО щодо планів демонтувати пам'ятник Олександру Пушкіну, оскільки він знаходиться під охороною організації.
Раніше ми повідомляли, що Верховна рада затвердила список населених пунктів, які будуть перейменовані.
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