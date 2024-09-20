Пам'ятник Пушкіну планують знести. В Одесі чекають на дозвіл ЮНЕСКО

В Одесі планують демонтувати пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Наразі міськрада чекає на дозвіл від ЮНЕСКО, оскільки монумент знаходиться під охороною організації.

Про це заявив Олег Кіпер, голова одеської ОВА, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю на YouTube-каналі "Міста сили" .

Він додав, що пам'ятник Пушкіну не є єдиним для майбутнього демонтажу у розпорядженні, яке було підписано та направлено до ЮНЕСКО.

Кіпер також розповів про те, що в Одесі досі існують суперечки щодо перейменування 6-7 вулиць. За його словами, їх провокують місцеві політики. Однак він зазначив, що закон є та його потрібно виконувати.

"Я аналізував, чому підіймали ті чи інші питання щодо Пушкінської. Ми її перейменували на Італійську. Це стара історична назва, ніхто нічого не придумував. Площа Думська перейменована в Біржеву. Це також стара історична назва", - пояснив Кіпер.

Він додав, що молодь не проти перейменування вулиць, однак старше покоління більш негативно ставиться до цього питання. Кіпер припустив, що так відбувається через те, що вони сумують не за старими назвами вулиць, а за моментами, які колись раніше вони на них переживали.

"Але у нас сьогодні є можливість підвести риску під цим питанням і рухатися далі", - додав він.

У коментарі "Укрінформу" голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга зазначив, що Закон про деколонізацію має декілька винятків, які у тому числі стосуються об'єктів всесвітньої культурної спадщини.

"На будь-яку дію там (на території таких об'єктів, - ред.), від зміни планування кварталу до простої заміни труб, потрібна відповідь від ЮНЕСКО", - пояснив Ліптуга.

Він додав, що швидко відповідь щодо долі пам'ятника від ЮНЕСКО не вдасться отримати.

"Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас", - зазначив Ліптуга.