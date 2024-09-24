В Одессе демонтируют памятники Пушкину, Горькому и Высоцкому: горсовет показал список

Ранее Олег Кипер, глава Одесской ОВА, рассказал, что горсовет направил соответствующее письмо ЮНЕСКО о планах демонтировать памятник Александру Пушкину, поскольку оно находится под охраной организации.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада утвердила список населенных пунктов, которые будут переименованы.

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