Рада підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів

Верховна Рада України підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів. Напередодні голосування за попередню постанову провалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Нову постанову №12043 підтримав 281 народний депутат. Парламент ухвалив постанову про зміну назв 327 населених пунктів без обговорення. Проте з варіанту, за який вчора голосували нардепи, вилучили шість населених пунктів.

У рамках постанови перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Перейменовуються назви, присвячені російським діячам, наприклад, Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.