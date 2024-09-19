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Рада підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів

Київ, Четвер 19 вересня 2024 12:19
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Рада підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів Фото: Рада підтримала нову постанову про перейменування населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада України підтримала нову постанову про перейменування 327 населених пунктів. Напередодні голосування за попередню постанову провалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Нову постанову №12043 підтримав 281 народний депутат. Парламент ухвалив постанову про зміну назв 327 населених пунктів без обговорення. Проте з варіанту, за який вчора голосували нардепи, вилучили шість населених пунктів.

У рамках постанови перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Перейменовуються назви, присвячені російським діячам, наприклад, Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, Верховна Рада вже намагалася перейменувати 333 населені пункти в Україні. Проте голосування провалили, постанова набрала лише 208 голосів при 226 необхідних.

Після голосування депутати заблокували трибуну з вимогою зібрати погоджувальну раду та доручити комітету негайно розглянути постанову, щоб знову винести її до сесійної зали. Проте вчора голосування так і не відбулося.

Чому Рада провалила голосування та які міста і села в Україні хочуть перейменувати - у нашому матеріалі.

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