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В Одесі чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО

Одеса, Середа 24 січня 2024 23:38
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В Одесі чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО Фото: В Одесі чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одесі чутно вибухи. Раніше росіяни атакували місто безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали мера Одеси Геннадія Труханова та Думская.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

"Одесити, знаходитесь у безпечних місцях", - повідомив на своєму каналі Труханов.

Також місцеві канали повідомляють про пожежу в Одесі.

"В Одесі знову пожежа. Залишаємось у укриттях до відбою.", - написали на Telegram-каналі "Думская".

Удари російських військ по Одесі

Росіяни увечері 24 січня атакували Одесу дронами. В результаті двоє постраждалих є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Одесити під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи.

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