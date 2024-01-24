Фото: В Одесі чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО (GettyImages)

В Одесі чутно вибухи. Раніше росіяни атакували місто безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали мера Одеси Геннадія Труханова та Думская.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях. "Одесити, знаходитесь у безпечних місцях", - повідомив на своєму каналі Труханов. Також місцеві канали повідомляють про пожежу в Одесі. "В Одесі знову пожежа. Залишаємось у укриттях до відбою.", - написали на Telegram-каналі "Думская". Удари російських військ по Одесі Росіяни увечері 24 січня атакували Одесу дронами. В результаті двоє постраждалих є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Одесити під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи.