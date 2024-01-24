В Одесі чутно вибухи: повідомляють про роботу ППО
В Одесі чутно вибухи. Раніше росіяни атакували місто безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали мера Одеси Геннадія Труханова та Думская.
Мер Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.
"Одесити, знаходитесь у безпечних місцях", - повідомив на своєму каналі Труханов.
Також місцеві канали повідомляють про пожежу в Одесі.
"В Одесі знову пожежа. Залишаємось у укриттях до відбою.", - написали на Telegram-каналі "Думская".
Удари російських військ по Одесі
Росіяни увечері 24 січня атакували Одесу дронами. В результаті двоє постраждалих є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
Одесити під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи.
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