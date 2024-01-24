Атака дронами на Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі
Російська армія сьогодні ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами", - йдеться в заяві.
За його словами, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.
"Зафіксовано загоряння. Відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав Кіпер.
Свіжа інформація
Кіпер повідомив, що стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі.
"Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - додав глава області.
Вечірня атака росіян
Повітряні сили України раніше повідомляли, що Російська Федерація ввечері знову запустила по території України безпілотники типу "Шахед".
Пізніше жителі Одеси повідомили про звуки вибухів у місті.
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