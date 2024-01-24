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Атака дронами на Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі

Одеса, Середа 24 січня 2024 21:44
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Атака дронами на Одесу: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі Архівне фото: після атаки дронами на Одесу пошкоджено цивільну інфраструктуру (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами", - йдеться в заяві.

За його словами, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

"Зафіксовано загоряння. Відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав Кіпер.

Свіжа інформація

Кіпер повідомив, що стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі.

"Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає", - додав глава області.

Вечірня атака росіян

Повітряні сили України раніше повідомляли, що Російська Федерація ввечері знову запустила по території України безпілотники типу "Шахед".

Пізніше жителі Одеси повідомили про звуки вибухів у місті.

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