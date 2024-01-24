В Одесі під час тривоги пролунали вибухи

Жителі Одесі ввечері середи, 24 січня, чули звуки вибухів у місті. Раніше попереджалось про загрозу атаки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами місцевих, у місті було чути декілька разів звуки, схожі на вибухи. У самій Одесі та області станом на 20:55 оголошено сигнал повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили попереджали про те, що Росія запустила по півдню України безпілотники по типу "Шахед".

Водночас голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram закликав місцевих жителів зберігати спокій та перебувати в укриттях. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Обстріл України

Російські війська в ніч із 23 на 24 січня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед", українські сили ППО знищили один із 6 дронів-камікадзе.

Крім того, увечері 23 січня росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.

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