Фото: В Одессе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО (GettyImages)

В Одессе слышны взрывы. Ранее россияне атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы мэра Одессы Геннадия Труханова и Думская.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах. "Одесситы, находитесь в безопасных местах", - сообщил на своем канале Труханов. Также местные каналы сообщают о пожаре в Одессе. "В Одессе снова пожар. Остаёмся в укрытиях до отбоя.", - написали на Telegram-канале "Думская". Удары российских войск по Одессе Россияне вечером 24 января атаковали Одессу дронами. В результате двое пострадавших, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. Одесситы во время воздушной тревоги сообщали об взрывах.