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В Одессе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО

Одесса, Среда 24 января 2024 23:38
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В Одессе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО Фото: В Одессе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Одессе слышны взрывы. Ранее россияне атаковали город беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы мэра Одессы Геннадия Труханова и Думская.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах.

"Одесситы, находитесь в безопасных местах", - сообщил на своем канале Труханов.

Также местные каналы сообщают о пожаре в Одессе.

"В Одессе снова пожар. Остаёмся в укрытиях до отбоя.", - написали на Telegram-канале "Думская".

Удары российских войск по Одессе

Россияне вечером 24 января атаковали Одессу дронами. В результате двое пострадавших, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

Одесситы во время воздушной тревоги сообщали об взрывах.

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