В Одессе слышны взрывы: сообщают о работе ПВО
В Одессе слышны взрывы. Ранее россияне атаковали город беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы мэра Одессы Геннадия Труханова и Думская.
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах.
"Одесситы, находитесь в безопасных местах", - сообщил на своем канале Труханов.
Также местные каналы сообщают о пожаре в Одессе.
"В Одессе снова пожар. Остаёмся в укрытиях до отбоя.", - написали на Telegram-канале "Думская".
Удары российских войск по Одессе
Россияне вечером 24 января атаковали Одессу дронами. В результате двое пострадавших, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.
Одесситы во время воздушной тревоги сообщали об взрывах.
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