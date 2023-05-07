В Одесі чули вибухи. Відбулася ворожа ракетна атака

В Одесі пролунали звуки вибухів увечері в неділю, 7 травня, на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Регіон зазнав російської ракетної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука та на "Суспільне Одеса".
У місті чули кілька вибухів пізно увечері. Зауважимо, що вони могли бути результатом роботи ППО.
Пізніше з'явилася інформація про пожежу після вибуху в регіоні.
"На Одещині пожежа після вибуху", - йдеться у публікації.
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав жителів міста та області зберігати інформаційну тишу та не вести зйомку роботи систем ППО.
"Повторні вибухи у Одеській області! В Одеській області знову пролунав вибух. Попередньо працює ППО, на Одещині! Ракета у напрямку Затоки (Одеська область)!" - йшлося у повідомлені на Telegram-каналі "Карта повітряних тривог" близько 23:25.
Перед цим в області пролунав сигнал про повітряну небезпеку. Крім того, повітряна тривога була оголошена у багатьох регіонах України.
Зазначимо, що близько 23:40 в Одеській області вже скасували повітряну тривогу.
Тим часом спікер Одеської ОВА Братчук близько 00:10 поінформував, що регіон зазнав ракетної атаки з боку військ РФ.
"Одеська область. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці - пізніше", - написав він.
Додамо, що перед цим голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram закликав одеситів не ігнорувати повітряну тривогу та писав про "2 хвилі", імовірно, ворожих "Шахедів".
Нагадаємо, раніше речник ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що 7 травня загроза ворожих ракетних ударів "надзвичайно висока". Українські військові поінформували, що у ворожому корабельному угрупуванні в Чорному морі перебувають 17 кораблів, з яких 4 надводні ракетоносії, а загалом до застосування готові 32 ракети "Калібр".
Додамо, що напередодні жителів Нікопольського району попередили про загрозу ворожого обстрілу.
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