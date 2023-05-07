RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе слышали взрывы

Фото: в Одессе слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе прозвучали звук взрывов вечером в воскресенье, 7 мая, на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

В городе слышали несколько взрывов поздно вечером. Отметим, что они могли быть результатом работы ПВО.

Позже появилась информация о возникновении пожара после взрыва в регионе.

"В Одесской области пожар после взрыва", - говорится в публикации.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призывал жителей города и области сохранять информационную тишину и не вести съемку работы систем ПВО.

"Повторные взрывы в Одесской области! В Одесской области снова раздался взрыв. Предварительно работает ПВО, в Одесской области! Ракета в направлении Залива (Одесская область)!" - говорилось в сообщении на Telegram-канале "Карта воздушных тревог" около 23:25.

Перед этим в области прозвучал сигнал о воздушной опасности. Кроме того, воздушная тревога была объявлена во многих регионах Украины.

Отметим, что около 23:40 в Одесской области уже отменили воздушную тревогу.

Добавим, что одесситов также призывали не игнорировать воздушную тревогу, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram писал о "2 волнах", предположительно, вражеских "Шахедов".

Напомним, ранее спикер ОК "Юг" Владислав Назаров заявил, что 7 мая угроза вражеских ракетных ударов "чрезвычайно высокая". Украинские военные проинформировали, что во вражеской корабельной группировке в Черном море находятся 17 кораблей, из которых 4 надводных ракетоносителя, а в общем к применению готовы 32 ракеты "Калибр".

Добавим, что накануне жителей Никопольского района предупредили об угрозе вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрывВойна России против Украины