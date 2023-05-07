Жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу
Сьогодні, 7 травня, жителів Нікопольського району попередили про загрозу ворожого обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Прибережні території - рух техніки на протилежному березі + БпЛА в повітрі. Є загроза обстрілу", - заявив Євтушенко.
Він також закликав місцевих жителів прослідувати в найближчі укриття.
Нагадаємо, російські війська вночі 6 травня завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.
Також мешканців Нікопольського району та окупованої території навколо Енергодару закликали не виходити на вулицю без крайньої потреби у вихідні.
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