Загроза надзвичайно висока. Військові попередили про ризик ракетних ударів
Сьогодні, 7 травня, українців попередили про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
"На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока", - сказав спікер.
За його даними, в ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі наразі знаходяться:
- 17 одиниць продовжують чергування;
- 4 надводних ракетоносії;
Загалом до застосування готові 32 "Калібри".
"Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги. Не сповіщайте ворога про роботу наших систем ППО і результати влучань", - наголосив він.
Нагадаємо, жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу.
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