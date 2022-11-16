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В Одесі чули вибух: що відомо

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Одеса, Середа 16 листопада 2022 10:08
В Одесі чули вибух: що відомо Фото: в Одесі 16 листопада чули вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одесі вранці 16 листопада під час повітряної тривоги було чути звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

За інформацією місцевих Telegram-каналів, попередньо могла спрацювати система протиповітряної оборони. Однак на даний момент офіційної інформації немає.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами. Зокрема, ворожу ракету та вісім дронів-камікадзе вдалося збити над Одеською областю.

В Офісі президента заявили, що ракетна атака – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

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