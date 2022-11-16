В Одессе слышали взрыв: что известно

В Одессе утром 16 ноября во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

По информации местных Telegram-каналов, предварительно могла сработать система противовоздушной обороны. Однако на данный момент официальной информации нет.

Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, вражескую ракету и восемь дронов-камикадзе удалось сбить над Одесской областью.

В Офисе президента заявили, что ракетная атака - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

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