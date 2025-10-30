В Одесі чоловіки побили працівників ТЦК та перевернули службовий мікроавтобус: що відомо

Сьогодні вранці, 30 жовтня, у провулку Базовому в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ринку "7-й кілометр" та Одеський обласний ТЦК та СП.
Інцидент переріс у бійку на перехресті з вулицею Базовою, внаслідок чого вантажники перекинули службовий мікроавтобус військових. Через це проїзд вулицею Базовою ускладнений.
В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що напад на військовослужбовців був груповим і супроводжувався застосуванням фізичної сили, сльозогінного газу та кийків. Унаслідок сутички постраждали працівники центру та службовий автомобіль.
"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам", - наголосили у ТЦК та СП.
Правоохоронці вже проводять невідкладні слідчі дії, зокрема на основі записів із боді-камер військових, аби встановити всіх причетних до правопорушення.
Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі п’яний поліцейський погрожував зброєю працівникам територіального центру комплектування та розбив вікно службового авто. Інцидент стався 27 жовтня, зловмисника затримали, зброю вилучили, на нього склали адмінпротокол. ДБР відкрила кримінальне провадження, ТЦК проводить власну перевірку.
Також ми розповідали, що у селі Княжичі Броварського району під час перевірки військово-облікових документів місцеві жителі вступили в конфлікт із поліцейськими та військовими. Жінка вдарила поліцейського по голові, його травмовано, її затримали. Відкрито кримінальне провадження, керівництво поліції перевіряє правомірність дій правоохоронців.