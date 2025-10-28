В Одесі п’яний поліцейський зі зброєю напав на військових ТЦК: ДБР відкрило справу

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За попередніми даними, близько 21:35 військові зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав Nissan, з якого вийшов чоловік із карабіном. Він направив зброю на військових та поліцейських, розбив прикладом скло службової машини, після чого намагався втекти. Його затримали після застосування сльозогінного газу.

В Одесі стався конфлікт між поліцейським та працівниками ТЦК (фото: ДБР)

Зловмисником виявився співробітник одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучили, а на правопорушника склали адмінпротокол за керування в нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України). Розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

У ТЦК проводять власну перевірку

Водночас Одеський обласний ТЦК та СП заявив, що проводить власну перевірку, аби з’ясувати всі обставини події та перевірити, чи дійсно учасники інциденту мали відношення до військових ТЦК або сторонніх осіб, які могли видавати себе за них. У разі підтвердження фактів порушень пообіцяли ініціювати службове розслідування.