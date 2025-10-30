RU

В Одессе мужчины избили работников ТЦК и перевернули служебный микроавтобус: что известно

Фото: В Одессе произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (omr.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня утром, 30 октября, в переулке Базовом в Одессе произошел конфликт между грузчиками складских баз и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу рынка "7-й километр" и Одесский областной ТЦК и СП.

Инцидент перерос в драку на перекрестке с улицей Базовой, в результате чего грузчики перевернули служебный микроавтобус военных. Из-за этого проезд по улице Базовой затруднен.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащих было групповым и сопровождалось применением физической силы, слезоточивого газа и дубинок. В результате столкновения пострадали работники центра и служебный автомобиль.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", - отметили в ТЦК и СП.

Правоохранители уже проводят неотложные следственные действия, в частности на основе записей с боди-камер военных, чтобы установить всех причастных к правонарушению.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе пьяный полицейский угрожал оружием работникам территориального центра комплектования и разбил окно служебного авто. Инцидент произошел 27 октября, злоумышленника задержали, оружие изъяли, на него составили админпротокол. ГБР открыла уголовное производство, ТЦК проводит собственную проверку.

Также мы рассказывали, что в селе Княжичи Броварского района во время проверки военно-учетных документов местные жители вступили в конфликт с полицейскими и военными. Женщина ударила полицейского по голове, он травмирован, ее задержали. Открыто уголовное производство, руководство полиции проверяет правомерность действий правоохранителей.

