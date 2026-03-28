В Одесі чоловік зі зброєю і гранатою влаштував стрілянину посеред вулиці

13:30 28.03.2026 Сб
Чоловік відкрив вогонь угору, після чого на місці пролунав вибух
aimg Марія Науменко
Фото: в Одесі чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці (Національна поліція України)

Одеські правоохоронці затримали озброєного чоловіка після повідомлення про стрілянину на вулиці Архітекторській. За попередньою інформацією, у нього були граната та вогнепальна зброя.

"Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що чоловік зробив кілька пострілів угору, а також на місці події пролунав вибух. Попередньо, потерпілих унаслідок інциденту немає.

На місце прибули патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД, бійці батальйону поліції особливого призначення та інші екстрені служби. Фігуранта затримали.

Наразі територію події обмежили, а правоохоронці забезпечують безпеку громадян. У поліції закликали людей не наближатися до місця інциденту.

Це не перший подібний інцидент в Одесі за останні дні. Нагадаємо, ввечері 25 березня під час перевірки документів невідомий відкрив вогонь по поліцейських і втік.

Для його затримання в області оголосили спеціальну поліцейську операцію, а після кількох годин пошуків фігуранта знайшли. Він ховався у недобудові.

Під час перемовин він почав стріляти по правоохоронцях з третього поверху, після чого бійці КОРД відкрили вогонь у відповідь. Нападник загинув.

Більше по темі:
Одеса