В Одесі чоловік зі зброєю і гранатою влаштував стрілянину посеред вулиці

"Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що чоловік зробив кілька пострілів угору, а також на місці події пролунав вибух. Попередньо, потерпілих унаслідок інциденту немає.

На місце прибули патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД, бійці батальйону поліції особливого призначення та інші екстрені служби. Фігуранта затримали.

Наразі територію події обмежили, а правоохоронці забезпечують безпеку громадян. У поліції закликали людей не наближатися до місця інциденту.