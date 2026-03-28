В Одессе мужчина с оружием и гранатой устроил стрельбу посреди улицы

"Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская с предметами, похожими на оружие", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина сделал несколько выстрелов вверх, а также на месте происшествия прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

На место прибыли патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД, бойцы батальона полиции особого назначения и другие экстренные службы. Фигуранта задержали.

Сейчас территорию происшествия ограничили, а правоохранители обеспечивают безопасность граждан. В полиции призвали людей не приближаться к месту инцидента.