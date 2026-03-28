RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Одессе мужчина с оружием и гранатой устроил стрельбу посреди улицы

13:30 28.03.2026 Сб
2 мин
Мужчина открыл огонь вверх, после чего на месте прогремел взрыв
aimg Мария Науменко
Фото: в Одессе мужчина устроил стрельбу посреди улицы (Национальная полиция Украины)

Одесские правоохранители задержали вооруженного мужчину после сообщения о стрельбе на улице Архитекторской. По предварительной информации, у него были граната и огнестрельное оружие.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится на улице Архитекторская с предметами, похожими на оружие", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина сделал несколько выстрелов вверх, а также на месте происшествия прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

На место прибыли патрульные полицейские, спецназовцы подразделения КОРД, бойцы батальона полиции особого назначения и другие экстренные службы. Фигуранта задержали.

Сейчас территорию происшествия ограничили, а правоохранители обеспечивают безопасность граждан. В полиции призвали людей не приближаться к месту инцидента.

Это не первый подобный инцидент в Одессе за последние дни. Напомним, вечером 25 марта во время проверки документов неизвестный открыл огонь по полицейским и скрылся.

Для его задержания в области объявили специальную полицейскую операцию, а после нескольких часов поисков фигуранта нашли. Он прятался в недострое.

Во время переговоров он начал стрелять по правоохранителям с третьего этажа, после чего бойцы КОРД открыли ответный огонь. Нападавший погиб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
