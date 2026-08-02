В Одесі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, є поранені

На відео, що поширювали у мережі, видно, ймовірно, процес затримання працівниками ТЦК чоловіка. Під час нього пролунали постріли.

"Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік", - йдеться у заяві.

Унаслідок інциденту поранення отримали четверо працівників ТЦК, вони вже отримують медичну допомогу.

Правоохоронці вставновлюють місцеперебування стрільця для його затримання.

Оновлено. Чоловіка затримали. Попередньо, він стріляв з пістолету Флобер.

Фото: стрільця затримали (od.npu.gov.ua)

"Зброю буде скервано на експертне дослідження. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у заяві поліції.