UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Одесі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, є поранені

21:50 02.08.2026 Нд
1 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: стрілянина сталася в Одесі (Getty Images)

В Одесі чоловік відкрив стрілянину по співробітниках ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

На відео, що поширювали у мережі, видно, ймовірно, процес затримання працівниками ТЦК чоловіка. Під час нього пролунали постріли.

"Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік", - йдеться у заяві.

Унаслідок інциденту поранення отримали четверо працівників ТЦК, вони вже отримують медичну допомогу.

Правоохоронці вставновлюють місцеперебування стрільця для його затримання.

Оновлено. Чоловіка затримали. Попередньо, він стріляв з пістолету Флобер.

Фото: стрільця затримали (od.npu.gov.ua)

"Зброю буде скервано на експертне дослідження. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у заяві поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії. Поліція затримала нападника. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Нещодавно також в Одесі сталася погоня зі стріляниною. Згодом були затримані вісім представників Пересипського ТЦК та один дільничний.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаТЦК