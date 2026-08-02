В Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК, есть раненые

В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
На видео, распространявшихся в сети, виден, вероятно, процесс задержания работниками ТЦК мужчины. Во время него раздались выстрелы.
"Предварительно установлено, что во время проведения работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону", - говорится в заявлении.
В результате инцидента ранения получили четверо работников ТЦК, они уже получают медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают местонахождение стрелка для его задержания.
Обновлено. Мужчину задержали. Предварительно он стрелял из пистолета Флобер.
"Оружие будет направлено на экспертное исследование. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении полиции.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии. Полиция задержала нападающего. Пострадавших в результате инцидента нет.
Недавно также в Одессе произошла погоня со стрельбой. Затем были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.