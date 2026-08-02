RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК, есть раненые

21:50 02.08.2026 Вс
1 мин
Что известно об инциденте?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: стрельба произошла в Одессе (Getty Images)

В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

На видео, распространявшихся в сети, виден, вероятно, процесс задержания работниками ТЦК мужчины. Во время него раздались выстрелы.

"Предварительно установлено, что во время проведения работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону", - говорится в заявлении.

В результате инцидента ранения получили четверо работников ТЦК, они уже получают медицинскую помощь.

Правоохранители устанавливают местонахождение стрелка для его задержания.

Обновлено. Мужчину задержали. Предварительно он стрелял из пистолета Флобер.

Фото: стрелок был задержан (od.npu.gov.ua)

"Оружие будет направлено на экспертное исследование. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии. Полиция задержала нападающего. Пострадавших в результате инцидента нет.

Недавно также в Одессе произошла погоня со стрельбой. Затем были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаТЦК