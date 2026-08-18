В Одесі чоловік у формі влаштував конфлікт із дитиною: в ТЦК почали перевірку

Приводом для реакції військових став відеозапис, який поширюється в мережі. На кадрах зафіксовано сутичку за участю неповнолітнього хлопчика та чоловіка у військовій формі.

Після оприлюднення кадрів керівництво Одеського обласного ТЦК та СП розпочало службове розслідування. Наразі з'ясовуються усі обставини події, передумови виникнення конфлікту, а також встановлюють осіб, зафіксованих на відео.

У військкоматі наголосили, що мають принципову позицію щодо будь-яких порушень з боку військовослужбовців.

"Будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення, винних осіб буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - заявили у відомстві.

Також у ТЦК закликали громадськість та медіа "утримуватися від передчасних висновків" і не поширювати неперевірену інформацію до офіційного завершення перевірки.

Нагадаємо, слідство розкрило нові подробиці катувань в одному з ТЦК Одеси. Одного чоловіка збили службовою машиною, іншого душили і змушували назвати пароль від телефону.