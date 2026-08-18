В Одессе мужчина в форме устроил конфликт с ребенком: в ТЦК начали проверку

В Одессе назначили служебную проверку из-за конфликта между мужчиной в военной форме и подростком. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Одесского областного ТЦК и СП.
Поводом для реакции военных стала видеозапись, которая распространяется в сети. На кадрах зафиксирована стычка с участием несовершеннолетнего мальчика и мужчины в военной форме.
После обнародования кадров руководство Одесского областного ТЦК и СП приступило к служебному расследованию. Выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки возникновения конфликта, а также устанавливают лиц, зафиксированных на видео.
В военкомате подчеркнули, что имеют принципиальную позицию в отношении каких-либо нарушений со стороны военнослужащих.
"Любые проявления насилия, превышения полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению, виновные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - заявили в ведомстве.
Также в ТЦК призвали общественность и медиа "воздерживаться от досрочных выводов" и не распространять непроверенную информацию до официального завершения проверки.
Напомним, следствие раскрыло новые подробности пыток в одном из ТЦК Одессы. Одного мужчину сбили по служебной машине, другого душили и заставляли назвать пароль от телефона.
Отметим, в начале августа стало известно, что количество подозреваемых по делу о пытках в одном из ТЦК Одессы возросло до тринадцати.
Следствие установило причастность еще четырех работников военкомата к незаконному содержанию и избиению граждан, кроме девяти ранее разоблаченных участников группы.