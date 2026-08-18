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В Одессе мужчина в форме устроил конфликт с ребенком: в ТЦК начали проверку

22:55 18.08.2026 Вт
2 мин
В военкомате призвали "воздерживаться от преждевременных выводов"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Одесский ОТЦК начал проверку из-за конфликта мужчины в форме и ребенка (facebook. com OOTCKSP)

В Одессе назначили служебную проверку из-за конфликта между мужчиной в военной форме и подростком. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Одесского областного ТЦК и СП.

Поводом для реакции военных стала видеозапись, которая распространяется в сети. На кадрах зафиксирована стычка с участием несовершеннолетнего мальчика и мужчины в военной форме.

После обнародования кадров руководство Одесского областного ТЦК и СП приступило к служебному расследованию. Выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки возникновения конфликта, а также устанавливают лиц, зафиксированных на видео.

В военкомате подчеркнули, что имеют принципиальную позицию в отношении каких-либо нарушений со стороны военнослужащих.

"Любые проявления насилия, превышения полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению, виновные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - заявили в ведомстве.

Также в ТЦК призвали общественность и медиа "воздерживаться от досрочных выводов" и не распространять непроверенную информацию до официального завершения проверки.

Напомним, следствие раскрыло новые подробности пыток в одном из ТЦК Одессы. Одного мужчину сбили по служебной машине, другого душили и заставляли назвать пароль от телефона.

Отметим, в начале августа стало известно, что количество подозреваемых по делу о пытках в одном из ТЦК Одессы возросло до тринадцати.

Следствие установило причастность еще четырех работников военкомата к незаконному содержанию и избиению граждан, кроме девяти ранее разоблаченных участников группы.

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