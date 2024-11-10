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В Одесі через удар "Шахедів" є постраждалий, пошкоджені будинки і сталися пожежі

Фото: стали відомі наслідки удару "Шахедів" по Одесі 9 листопада ввечері (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі внаслідок ворожого повітряного удару із застосуванням "Шахедів" пізно ввечері 9 листопада були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, та сталися пожежі. Через обстріл постраждала одна людина.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Чиновник зазначив, що росармія у суботу ввечері знову здійснила масовану атаку дронами на Одесу та район.

"Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі", - поінформував керівник ОВА. 

За попередніми даними, постраждала одна людина, розповів він.

Також керівник адміністрації додав, що над ліквідацією наслідків ворожої атаки "працюють усі відповідні екстрені служби".

"Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - розповів чиновник.

Удар "Шахедів" по Одесі

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 листопада в Одесі пролунали вибухи на тлі російської атаки із застосуванням дронів-камікадзе. Місцева влада заявляла про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Додамо, що у ніч проти 10 листопада російські окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків для чергової повітряної атаки.

Також нагадаємо, що минулої ночі через російський удар із застосуванням "Шахедів" по Одесі загинула одна людина, ще 13 осіб були поранені (серед них - двоє дітей).

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ОдесаПожежаАтака дронів