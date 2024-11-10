В Одессе из-за удара "Шахедов" есть пострадавший, повреждены дома и произошли пожары

Чиновник отметил, что росармия в субботу вечером снова совершила массированную атаку дронами на Одессу и район.

"В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары", - проинформировал руководитель ОВА.

По предварительным данным, пострадал один человек, рассказал он.

Также руководитель администрации добавил, что над ликвидацией последствий вражеской атаки "работают все соответствующие экстренные службы".

"Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - рассказал чиновник.

Удар "Шахедов" по Одессе

Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 ноября в Одессе раздались взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе. Местные власти заявляли о работе сил и средств противовоздушной обороны.

Добавим, что в ночь на 10 ноября российские оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов" с разных направлений для очередной воздушной атаки.

Также напомним, что минувшей ночью из-за российского удара с применением "Шахедов" по Одессе погиб один человек, еще 13 человек были ранены (в том числе двое детей).