Атака РФ на Одесу: одна людина загинула, 13 поранені

В ніч на 9 листопада РФ атакувала Одесу. Одна людина загинула, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру, ДСНС України.

Так, 9 листопада вночі збройні сили рф здійснили масовану атаку за допомогою дронів по Одесі та передмістю. "Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - розповіли в облпрокуратурі. Наслідки атаки РФ Через обстріл пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем. За даними ДСНС, рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів. "Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина", - зазначили у відомстві.