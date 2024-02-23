В Одесі через удар дронами-камікадзе є жертва, під завалами можуть бути люди

Військові поінформували, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ударні дрони типу "Shahed-131/136", а також з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П і Х-22.

"Ракети втратили бойову спроможність в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами протиповітряної оборони ЗСУ було збито 9 дронів-камікадзе ворога.

Зазначається, що один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу.

"З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди", - передали військові.

Триває гасіння пожежі і пошуково-рятувальна операція.

Повітряні удари по Одесі

Раніше ввечері 22 лютого в центральних та південних областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів ракет Х-22 з російських літаків Ту-22м3. Згодом стало відомо, що ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Близько 23:00 в Одесі пролунав вибух.

Також в Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію ударних беспілотників росіян типу "Шахед", зокрема небезпека була оголошена також для Одеської області.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті ворожої атаки сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Крім того, відомо про постраждалих громадян.