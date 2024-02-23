В Одессе из-за удара дронами-камикадзе есть жертва, под завалами могут быть люди

Военные проинформировали, что для ударов по Одесской области российские захватчики применили ударные дроны типа Shahed-131/136, а также из самолетов тактической и стратегической авиации, с акватории Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22.

"Ракеты потеряли боевую способность в воздухе", - говорится в сообщении.

Подразделениями противовоздушной обороны ВСУ были сбиты 9 дронов-камикадзе врага.

Отмечается, что один из пораженных над морем дронов, упавший на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар.

"Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри еще могли находиться люди", - передали военные.

Продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция.

Воздушные удары по Одессе

Ранее вечером 22 февраля в центральных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников россиян типа "Шахед", в частности, опасность была объявлена также для Одесской области.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Кроме того, известно о пострадавших гражданах.