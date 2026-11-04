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В Одесі через російський удар тимчасово зачинили ТЦ ''Сім’я''

11:30 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
В Одесі через російський удар тимчасово зачинили ТЦ ''Сім’я'' Фото: ТЦ ''Сім’я'' в Одесі зазнав пошкоджень через ворожий удар (Facebook ТЦ ''Сім'я'')
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Один із торговельних центрів Одеси тимчасово призупинив роботу після нічного удару. Наразі там працюють над відновленням, щоб якомога швидше знову відкрити заклад для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ТЦ ''Сім’я'' у Facebook.

Торговий центр ''Сім’я'' в Одесі зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки в ніч на 4 листопада. Через це заклад тимчасово не працює.

Торговельний центр оновили влітку 2025 року. Нині в ньому працюють щонайменше 18 магазинів відомих брендів.

Адміністрація ТЦ повідомила, що докладає зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи. Про дату відкриття відвідувачам повідомлять додатково на офіційній сторінці торговельного центру.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну 310 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість цілей ворога.

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